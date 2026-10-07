19th Annual Japan Culture Day
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The Buffalo History Museum 1 Museum Court, Buffalo, New York 14214
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The Buffalo History Museum
19TH ANNUAL JAPAN CULTURE DAY
'BUNKA NO HI'
Sunday, November 8, 2026, 12:00 p.m. - 3:30 p.m.
The Buffalo History Museum, 1 Museum Court
Free for all to attend. Activities include: Bonsai, Calligraphy, Folk Crafts, Origami, Ikebana, Tea Ceremony and Traditional Performances
Questions? Email japanesegardenofbuffalo@yahoo.com or visit us on
Facebook: Friends of the Japanese Garden of Buffalo #japancultureday
Info
The Buffalo History Museum 1 Museum Court, Buffalo, New York 14214
Family Program, Free Event, Museum Event